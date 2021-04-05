النمري يُهاجم إدارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

هاجم الإعلامي والناقد الرياضي محمد النمري، إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة وذلك بعد خروج عمومية الفريق الطارئة التي عُقدت أمس بدون أي نتائج.

لا جديد بعد عمومية الأهلي

وعُقد بالأمس، جمعية عمومية غير عادية، بحضور الرئيس عبد الإله مؤمنة، و10 أعضاء ذهبيين و150 عضوًا عاديًا.

وقال النمري عبر حسابه في “تويتر” : “‏اختيار أن تكون الجمعية عن بعد، هدم ما كان يجب أن يكون، الأهلي بحاجة لإنعاش وهم يقدمون النعش”.

وأضاف: ” ما زلنا نُكرر أنقذوا الراقي، ، قدموا مصلحة كيان وجمهور، واختاروا القرار الوحيد الصحيح في حقبتكم استقيلوا “.

الرئيس يعترف

يذكر أن عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي، كان اعترف بأنه ارتكب مجموعة من الأخطاء خلال الفترة الماضية، كما تعهد بتصحيحها.

وتحدث مؤمنة إعلاميًا قائلًا: “كنا نخوض تجربة النقل عن بعد وهذه التجربة عكست كل الشفافية، تجربة جيدة على مستوى الأندية، نحن بين إخواننا ورجالات النادي الأهلي، مرحلة كانت مهمة نشعر أننا يدنا واحدة وجميعنا في المسؤولية”.

وواصل قائلًا: ““إن شاء الله نحن خرجنا بما يكفل على مستقبل النادي الأهلي، الأيام القادمة سيكون هناك عمل كبير جدًّا بإذن الله، أعتذر أنني لن أقول على التفاصيل، ولكن أبشركم بأن الأمور طيبة لتصحيح الفترة الماضية والتي كان بها أخطاء على المستوى الفني ومستوى الأداء كانت فترة صعبة جدًّا”.

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