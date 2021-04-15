النيابة: الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها من الجرائم الموجبة للتوقيف

المواطن - الرياض

جددت النيابة العامة تأكيدها على حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده، مشددة على أنه من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

حق الإنسان في الحياة

وقالت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “يُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مُؤثّمَة”.

الاعتداء عمدًا على الأنفس

وتابعت النيابة أنه “يُحظر الاعتداء عمدًا على الأنفس وما دونها، وحال الاعتداء على النفس بما يوجب القتل، أو الاعتداء على ما دون النفس ونتج عن ذلك زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يومًا، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

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