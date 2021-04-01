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النيابة العامة : الغرامة والسجن عقوبة الحاصلين على مال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق
يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة

النيابة العامة : الغرامة والسجن عقوبة الحاصلين على مال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق

2021/04/01
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النيابة العامة : الغرامة والسجن عقوبة الحاصلين على مال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق النيابة العامة
المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

صرف المعاشات:

وأضافت النيابة في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الخميس، أنه يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة. تعزيزًا لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، وضمانًا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.

عقوبة رادعة: 

وأوضحت النيابة أن كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يعاقب بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال  والسجن مدة تصل إلى سنة مع الحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المبلغ.

النيابة العامة : الغرامة والسجن عقوبة الحاصلين على مال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. ابو ريان

    نشكركم على جهودكم في المحافظه على المال العام والله يوفقكم ،،
    ● ماهو المناخ اللي يصرف للبعض سنويا حسب مانسمع وهل يحق لاي مواطن الحصول عليه وماهي شروطه ؟

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