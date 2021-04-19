الهريفي يُطالب النصراويين برفع طموحاتهم

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، جماهير العالمي برفع سقف طموحاتهم خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الشرفي الكبير الذي يحظى به الأصفر.

الهريفي يطالب جماهير النصر برفع سقف طموحاتهم:

وقال فهد الهريفي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أحترم كل من يختلف معي.. نقدي أنظر فيه مصلحة كياني وهو ينظر في مخالفتي فقط بسبب عدم متابعته أو حظره!”.

وتابع نجم النصر السابق: “بيتروس في السابق لا بأس فيه، الآن الفريق اختلف حضر الكثير ممن يخلق الفرق مثل على الحسن وعبدالمجيد الصليهم، أخرجه باللاعب العادي، بقيمته أحضر الأفضل.. عجبي.. أمن أجل طموحي تهاجموني!”.

وأضاف فهد الهريفي في تغريدة أخرى قائلًا: “في ظل وجود الداعم الأمير خالد والالتفاف الشرفي الكبير أكيد الطموح كبير والتغيير مطلب وضروري لحصد البطولات وتصحيح الأخطاء السابقة”.

واختتم نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: “لذلك يجب أن يكون طموحنا كجماهير عالي لنضغط على صاحب القرار في ما هو أفضل، ابعدوا عن أصحاب المصالح والشخصنة كفاية تناحر أنسوا أنفسكم وفكروا في الكيان”.

العالمي في دوري أبطال آسيا:

على الجانب الآخر، يلعب العالمي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولاد الإيراني، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فولاد الإيراني الوصيف، ثم الوحدات الأردني برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع السد القطري.

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