الهلاليون يهاجمون المعيوف

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال، لانتقادات كثيرة من قبل الجماهير الزرقاء، وذلك بعد أن تسببت أخطاؤه في التعادل ضد نادي أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين لكل فريق.

وانتقدت الجماهير الزرقاء، اللاعب المعيوف وزميله هتان باهبري بسبب سوء أداء كل منهما بالإضافة لتراجع مستوى باقي عناصر الفريق خلال المباراة.

رسالة الهلاليين لإدارة ابن نافل

وطالبت جماهير الأزرق، إدارة فهد بن نافل، بضرورة تجديد دماء الفريق بلاعبين جيدين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إضافة للتعاقد مع مدرب بديل، للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وكان فريق أجمك تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ظفر بولفونوف بالدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب سردور رحمانوف لاعب فريق أجمك بالخطأ في مرماه للزعيم بالدقيقة الـ27.

أحداث مباراة الهلال وأجمك

وواصل الأزرق، ضغطه الهجومي ليتمكن اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو من إضافة الهدف الثاني للزعيم بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، نجح نادي أجمك في استغلال خطأ آخر من الحارس عبدالله المعيوف ليُسجل هدف التعادل عبر اللاعب سنجار شاخيمدوف بالدقيقة السبعين.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحصد كل منهما نقطة واحدة بالجولة الأولى.

وقرر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إجراء تبديل بإخراج الأرجنتيني فيتو وإدخال اللاعب فواز الطريس بدلًا منه بعدما غادر اضطراريًا بسبب الإصابة.

سيواجه نادي الهلال مساء بعد غد الأحد، فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

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