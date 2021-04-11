الهلال يبدأ الاستعداد لآسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، الاستعداد لمبارياته في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يستأنف تدريباته:

واستأنف الهلال تدريباته الاعتيادية بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي بعد حصول الفريق على راحة بالأمس، واشتملت الحصة التدريبية على الجانبين البدني والفني.

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في مباراة الاتحاد تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

على الجانب الآخر، واصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية.

الزعيم هذا الموسم:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد خسر ضد نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الشباب الوصيف.

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