الهلال يبدأ معسكره المغلق غدًا

المواطن - مروة نبيل

يواصل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الهلال استعداداته لمباريات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمعسكر مغلق.

الهلال يخوض معسكرًا مغلقًا:

ولفت الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال سيبدأ معسكره المغلق لدور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 ابتداءً من الغد، في أحد فنادق الرياض، وسيضم 23 لاعبًا.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021، التي تضم بجواره كلًّا من؛ شباب الأهلي دبي الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي، بالإضافة إلى أجمك الأوزبكي.

الزعيم هذا الموسم:

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد خسر ضد نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الشباب الوصيف.

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