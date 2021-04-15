الهلال يتعادل بـ النيران الصديقة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول في شباك نادي أجمك الأوزبكي، بعدما كان الأخير متفوقًا على الزعيم بهدف في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

الهلال يتعادل عن طريق النيران الصديقة

وكان فريق أجمك تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ظفر بولفونوف بالدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب سردور رحمانوف لاعب فريق أجمك بالخطأ في مرماه للزعيم بالدقيقة الـ27.

وجاء تشكيل أزرق العاصمة مكونًا من : “عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندري كاريلو، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، بافيتيمبي جوميز”.

ويرغب الأزرق في مصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الزعيم ودع النسخة الماضية “قسريًا” وكان الأزرق ودع بطولة دوري أبطال آسيا نسخة العام الماضي قسريًا، وذلك بعد اعتباره منسحبًا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب دخوله مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 13 لاعبًا وهم كانوا المتاحين بعد إصابة باقي أفراد الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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