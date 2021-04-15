الهلال يتفوق على أجمك بـ ثنائية بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال، الشوط الأول من مباراة نادي أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا متفوقًا بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

أحداث مباراة الهلال وأجمك

وكان فريق أجمك تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ظفر بولفونوف بالدقيقة الـ11، ثم تعادل اللاعب سردور رحمانوف لاعب فريق أجمك بالخطأ في مرماه للزعيم بالدقيقة الـ27.

وواصل الأزرق، ضغطه الهجومي ليتمكن اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو من إضافة الهدف الثاني للزعيم بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وتُقام مباراة الهلال وأجمك على ملعب “الملز” في الرياض.

الزعيم يسعى لمصالحة جماهيره

ويرغب الزعيم في قص شريط مبارياته الآسيوية بالفوز على أجمك، وذلك من أجل تخفيف غضب جمهور الأزرق الذي حزن بسبب الخسارة من نادي الاتحاد بالجولة الـ25 في دوري المحترفين.

وكان الزعيم سبق له وأن فاز بلقب دوري أبطال آسيا في 3 مناسبات كان آخرها في عام 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني.

شارك الخبر







شارك الخبر