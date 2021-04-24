الهلال يخرج متأخرًا بهدفين بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والاستقلال الطاجيكستاني بتقدم الأخير بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث الشوط الأول:

وكانت المبادرة التهديفية من أزرق العاصمة عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالدقيقة الـ24، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

وعاد فريق الاستقلال ليُسجل هدفين عبر اللاعب مانوشخر دزاليلوف بالدقيقتين الـ40 والـ44.

وزير الرياضة يساند الهلال:

ويحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مباراة الأزرق ضد استقلال دوشنبه، لدعم الأزرق حيث تُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض.

وكان الأزرق انتصر على فريق استقلال دوشنبه، بنتيجة 3/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل البليهي هدفًا وهتان باهبري هدفين.

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