الهلال يخسر أمام شباب الأهلي ويضع نفسه بورطة

المواطن - محمد سمعه

خسر الفريق الكروي الأول بـ الهلال أمام نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ6 والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الهلال وشباب الأهلي:

وخلال الشوط الأول، لم ينجح الزعيم في إحراز أي أهداف، حيث لم يخلق الفرص الهجومية الخطيرة، وسط تألق دفاعي من لاعبي نادي شباب الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تحصل اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف نجم النصر المعار على ركلة جزاء لفريق شباب الأهلي، ليُسجلها اللاعب إيغور جيسوس بالدقيقة الـ54 معلنًا الهدف الأول للفريق الإماراتي.

وتمكن شباب الأهلي من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ90 عبر اللاعب إيجور جيسوس.

الزعيم لم يتأهل متصدرًا:

ولم ينجح نادي الهلال في التعادل ليتجمد رصيده عند 10 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الأولى، ويتأزم موقفه بينما خسر فريق الاستقلال الطاجيكستاني من نادي أجمك الأوزبكي بثنائية مقابل هدف، لكنه تأهل عن المركز الأول متفوقًا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة على أزرق العاصمة.

وكانت مباراة الأزرق، ضد شباب الأهلي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان انتهى بفوز الأزرق بثنائية دون مقابل.

قد ينجح الهلال في التأهل لدور الـ16 في حال التعادل بين الأهلي والدحيل القطري.

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