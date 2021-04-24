الهلال يخسر برباعية تاريخية ضد الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي الهلال برباعية لهدف، أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ4 بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الهلال والاستقلال:

وكانت المبادرة التهديفية من أزرق العاصمة، عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالدقيقة الـ24، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد البريك.

سوبر هاتريك دزاليلوف يُربك الزعيم:

ثم تمكن اللاعب مانوشخر دزاليلوف من إحراز هدفين لفريق الاستقلال في الدقيقتين الـ40 والـ44.

وفي الشوط الثاني عاد اللاعب مانوشخر دزاليلوف ليُسجل هدفين بالدقيقتين الـ50 والـ53، ويضع الأزرق في أزمة.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليخسر الزعيم برباعية مقابل هدف.

وتجمد رصيد الهلال، عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد نادي استقلال دوشنبه 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

يذكر أن مباراة الأزرق والاستقلال، كانت شهدت حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لدعم الأزرق في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “الملز” في الرياض.

وكان الأهلي فاز على فريق الشرطة العراقي بنتيجة هدفين لهدف مساء السبت، وذلك قبل نهاية لقاء الأزرق والاستقلال الطاجيكستاني.

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