الهلال يستعد لمواجهة أجمك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليومية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد أجمك الأوزبكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يواصل تدريباته:

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات فنية وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وذلك بمتابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية مران الثلاثاء إلى أحد الفنادق من أجل إقامة معسكر مغلق، تمهيدًا لخوض منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الزعيم هذا الموسم:

ويستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أجمك الأوزبكي، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد خسر ضد نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الشباب الوصيف.

شارك الخبر







شارك الخبر