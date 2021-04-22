الهلال يعبر الاستقلال بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الهلال والاستقلال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي الأزرق، أسفر عن إحراز المدافع علي البليهي للهدف الأول في شباك الاستقلال بالدقيقة الـ40، ثم بعدها بدقيقتين أضاف اللاعب هانونوف هدف التعادل لنادي الاستقلال.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم هتان باهبري في إضافة هدفين للأزرق بالدقيقتين الـ52 والـ64، ليكون نجم اللقاء بناء على اختيار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ، بينما تجمد رصيد استقلال دوشنبه عند 4 نقاط.

مطالبة بمعاقبة البليهي:

وكان علي البليهي مدافع الأزرق، أثار الجدل بعدما ذهب إلى مايكروفون القناة الناقلة للمباراة، بعدما سجل الهدف الأول لـ الهلال؛ مما جعل سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر، يُطالب بمعاقبته.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “مدافع الأزرق البليهي ذهب للمايكروفون الخاص بالقناة الناقلة، بعد هدفه، فهل يُعاقب مثل حمدالله، براءة حمدالله”.

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