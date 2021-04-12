الهلال يُحقق أعلى معدل هزائم!

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أعلى معدل هزائم له ضمن منافسات دوري المحترفين، بعد خسارته ضد الاتحاد في الجولة الـ25.

الزعيم يخسر ويُحافظ على الصدارة:

ولعب الاتحاد ضد الهلال مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العميد في إيقاف انطلاقة الزعيم وفاز بهدفين دون رد، سجلهما عبدالمحسن فلاته وسعود عبدالحميد.

ورغم خسارة الزعيم، إلا أنه لا زال محافظًا على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 45 نقطة.

أعلى معدل هزائم لنادي الهلال في موسم:

ويُعد الموسم الحالي لنادي الهلال هو أعلى معدل هزائم له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 خسائر، متساويًا مع موسم 2015/ 2016، فيما نال 4 هزائم خلال منافسات موسمي 2012/ 2013 و2014/ 2015.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 3 هزائم في دوري المحترفين موسمي 2013/ 2014 و2018/ 2019، ونال خسارتين في 6 مواسم، وهي؛ 2008/ 2009، 2009/ 2010، 2011/ 2012، 2016/ 2017، 2017/ 2018 و2019/ 2020.

ولم يتلقَّ الزعيم أي هزيمة خلال منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2010/ 2011، ويطمح الأزرق في تجنب تلقي مزيد من الخسائر في الموسم الرياضي الحالي، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

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