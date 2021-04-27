الوحدات يكسب النصر بثنائية

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الوحدات الأردني على النصر بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة النصر والوحدات:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هجومي ضاغط من قبل لاعبي فريق الوحدات، حيث نجحوا وبعد محاولات عدة من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أحمد زريق بالدقيقة الـ44 من الشوط الأول.

الوحدات يباغت بالهدف الثاني:

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق الوحدات من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز نداي بالدقيقة الثالثة والسبعين.

ونجح العالمي بعد ذلك في تقليص الفارق من ركلة جزاء بالدقيقة الـ94 سجلها المغربي حمدالله.

يذكر أن مباراة النصر والوحدات، كانت أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وأصبح رصيد الوحدات بعد الفوز 4 نقاط متذيلًا المجموعة الرابعة، أما رصيد أصفر العاصمة فتجمد عند 8 نقاط.

وسيلعب أصفر العاصمة مساء الخميس المقبل مع فريق السد القطري، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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