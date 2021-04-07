الوحدة والقوة الجوية لشوطين إضافيين

المواطن - محمد سمعه

ذهب فريقا الوحدة والقوة الجوية إلى شوطين إضافيين، وذلك ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحداث مباراة الوحدة والقوة الجوية:

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بتقدم فرسان مكة، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي بالدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء فرسان مكة، مما أعطى الفرصة لفريق القوة الجوية للبحث عن إحراز هدف التعادل.

وتمكن اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ92 من إحراز هدف التعادل لفريق القوة الجوية من تصويبة قوية لم يتمكن حارس فرسان مكة من صدها.

شوطان إضافيان بين الفريقين:

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ليذهبا إلى شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل في الشوطين الإضافيين سيلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح.

وتُقام مباراة الوحدة والقوة الجوية على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

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