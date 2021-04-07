الوحدة يودع دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي الوحدة فرصة الصعود لـ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية، أمام فريق القوة الجوية العراقي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بتقدم فرسان مكة، بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي بالدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء فرسان مكة، مما أعطى الفرصة لفريق القوة الجوية للبحث عن إحراز هدف التعادل.

وتمكن اللاعب أيمن حسين في الدقيقة الـ92 من إحراز هدف التعادل لفريق القوة الجوية من تصويبة قوية لم يتمكن حارس فرسان مكة من صدها.

ولم يحدث أي جديد في الشوطين الإضافيين لينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ركلات الترجيح تُخيب آمال فرسان مكة:

وسجل فريق القوة الجوية 3 ركلات ترجيحية وأهدر واحدة، بينما سجل فرسان مكة ركلتين وأهدروا ثلاث ركلات، ليتأهل فريق القوة الجوية للمجموعة الثانية بـ دوري أبطال آسيا.

وسيلعب فريق القوة الجوية بالمجموعة الثانية مع الشارقة الإماراتي وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي.