الوحدة يُنهي الشوط الأول بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الوحدة، الشوط الأول من مباراته ضد فريق القوة الجوية العراقي، متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الملحق لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

أحداث الشوط الأول:

وكان اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي تمكن من إحراز الهدف الأول لفرسان مكة بالدقيقة الـ24 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وسيطر فرسان مكة، وحاولوا إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.

وسيتأهل الفريق الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أندية، الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي وتركتور سازي تبريز الإيراني، والتي سيستضيفها نادي الشارقة.

الوحدة يُعاني محليًّا:

وقبل مباراة الوحدة والقوة الجوية، تعرض فرسان مكة لـ6 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة من 25 مباراة.

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