الوزن الزائد لـ الوطيان يُغضب الهلاليين

المواطن - محمد سمعه

تسبب الوزن الزائد للحارس حبيب الوطيان حارس الهلال، في إثارة غضب الجماهير الزرقاء كونه لا يتبع تعليمات الجهاز الطبي بالحفاظ على وزنه تحسبًا للمشاركة في أي مباراة مع الأزرق.

وكان الوطيان احتياطيًا للحارس عبدالله المعيوف، في مباراة الأزرق وأجمك الأوزبكي بـ دوري أبطال آسيا التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق مساء أمس الخميس.

خطأ قاتل من الوطيان

وأظهرت الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زيادة كبيرة في وزن الوطيان، بشكل وصفه جمهور الهلال، بالفضيحة الكبرى للاعب كرة قدم، في بداية مشواره الكروي.

ونال الحارس عبدالله المعيوف نصيب الأسد من انتقادات الجماهير الزرقاء، وذلك بعد أن تسبب في الهدفين للفريق الأوزبكي في المباراة.

قرارات ستُهدئ الهلاليين

ومن المتوقع لإدارة فهد بن نافل اتخاذ بعض القرارات لتهدئة غضب جماهير الأزرق وهي جعل عبدالله المعيوف وياسر الشهراني يجلسان على دكة الاحتياط، بسبب هبوط مستوى كل منهما مؤخرًا بالإضافة للاستغناء نهائيًا عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وذلك بسبب هبوط مستواه، كما سيتم أيضًا إقالة المدرب البرازيلي ميكالي ربما قبل نهاية الموسم لإنقاذ الموسم للأزرق آسيويًا ومحليًا. يذكر أن الأزرق كان خسر لقب السوبر السعودي، وودع كأس الملك بالموسم الحالي كما مُهدد بفقدان صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

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