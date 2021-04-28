الوطن يترقب مقابلة قائد الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الليلة

المواطن - سعد البحيري - الرياض

يترقب المواطنون لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأولى، مع برنامج الليوان الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية مساء اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساءً ويبث على القناة الرسمية وقنوات عربية .

الوطن بانتظار روح الوطن

وعبر العديد من أبناء المملكة عن ترقبهم لمشاهدة هذا اللقاء ، حيث اعتادوا من ولي العهد على المصارحة والمكاشفة والشفافية وبث روح التفاؤل والطمأنينة وشحذ الهمم وتحفيز الشباب نحو المستقبل ورؤية 2030 .

في البداية قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “بإذن الله تعالى سيكون سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ضيف برنامج الليوان”.

أما الفنان فايز المالكي فقد عبر عن تطلعه لهذا اللقاء بالقول: “الوطن بانتظار روح الوطن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيحل ضيفًا على برنامج الليوان “.

رجل عظيم يتحدث لوطن عظيم

أما فهد بن محمد العبداللطيف فقال: “يتحدث في الليوان رجل عظيم لوطن عظيم لشعب عظيم سيدي الملهم ولي العهد برؤية السعودية 2030 جعل الحلم واقعًا والمستقبل حاضرًا والجميع يعمل لتحقيق الرؤية”.

محمد بن سلمان يرسم ملامح المستقبل

بينما قال استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي: “ضيف الليوان، ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لقاء يترقبه محبوه، وأبناء شعبه الذين يرون فيه الشاب القائد الذي عرف آمالهم وعرفوا صدقه وعزمه؛ لذلك التفوا حوله حماة بالسلاح والأقلام كل العالم سيشاهد قائدنا الشاب يتحدث عن مستقبلنا”.

حبيب الشعب وعراب الرؤية

بدوره قال الدكتور زيد الخشمي: “حبيب الشعب وعرّاب الرؤية 2030م سمو ولي العهد ضيفًا على برنامج الليوان على روتانا خليجية”.

أما الدكتور عبدالعزيز المالح فقال: من النادر تفويت حلقات برنامج الليوان، بوجود شخصية استثنائية سيكون من الصعب الانتظار، كلنا شوق لرؤية سمو سيدي ولي العهد.

معنى كلمة الليوان

يُذكر أن كلمة الليوان هي مصطلح يستخدم منذ العصور القديمة قبل حوالي 2000 عام، للإشارة إلى فراغ مبنى طويل وضيق أمام القاعة، في كثير من الأحيان مفتوحة على الخارج.

ويقع الليوان عادة على الجانب الجنوبي من المنازل العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو بيئة تحيط بها ثلاثة جدران وسقف محمول على أعمدة مزينة برسومات أرابيسك.

وتتمثل مهمة الليوان في استقبال الضيوف خلال أشهر الصيف؛ لأنه مفتوح من الشمال، فهو مكان بارد، ويقع الليوان على منطقة مرتفعة من 24 إلى 40 سم بالنسبة لأرض المنزل، ويتضمن الجدار الرئيسي لليوان محرابًا مع مقنطرات ومعقودات وغيرها من أشكال الزينة، مثل سجاد وحصير، تكون عادة مفروشة على طول الليوان، والحشايا والوسائد على جانب جدرانه.

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