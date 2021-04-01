انتخابات النصر ستُحسم بالتصويت

المواطن - مروة نبيل

أكد الإعلامي محمد الدويش أن انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اليوم سيتم حسمها بالتصويت، وليس التزكية.

مسلي آل معمر المرشح الوحيد

وتترقب جماهير العالمي الجمعية العمومية اليوم، والتي ستشهد تنصيب مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات، بعد استبعاد اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية لقائمة غانم المطيري رسميًا.

وتضم قائمة مسلي آل معمر الذي يحظى بدعم العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد في العضوية كلًا من؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

التصويت يحسم انتخابات النصر

وقال محمد الدويش: “جمعية النصر العمومية اليوم غير عادية وهي مخصصة للتصويت فقط ولا علاقة لها بالديون ولا يمكن تأجيلها إلّا إذا نقص نصاب الأصوات المشاركة فيها عن (٥٠+١) من العدد الكلي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من قال أو كتب غير هذا فهو لم يقرأ لائحة الأندية حتى لو هو قانوني بل كان رئيس لجنة قضائية!”.

وأضاف: “الانتخاب: التصويت للاختيار بين المترشحين.. التصويت: القبول أو الرفض لمترشح واحد.. التزكية: اتفاق من يحق لهم التصويت على مترشح معيّن دون حاجة للتصويت.. ما سيحدث في النصر اليوم التصويت وليس الانتخاب ولا التزكية”.

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