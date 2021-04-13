انتقاد حمدالله يُغضب آل معمر

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر استياءه من بعض البرامج الرياضية لانتقاد العالمي ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

آل معمر مستاء

وعلق مسلي آل معمر قائلًا: “يخوض النصر غدًا أولى المواجهات الآسيوية.. وبعض البرامج ما عندها قضية تناقشها إلا قضايا النصر وحمدالله”.

وتابع ساخرًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لو فيه (جمرك) على نطق كلمة النصر في البرامج لأصبحنا أغنى نادٍ في العالم!”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الانضباط توقف حمدالله

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف حمدالله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

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