انقسام بشأن دوري الرديف

المواطن - مروة نبيل

عادت فكرة إقامة دوري الرديف تحت 21 عامًا إلى الواجهة مجددًا، إلا أن هناك انقساماً بشأن تطبيقها خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

الأندية تنقسم بشأن دوري الرديف

وأبدى عددٌ من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي مقدمتها الهلال والشباب، تمسكهم بصعوبة إقامة دوري الرديف بعد المقترح الذي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم بإطلاق هذه البطولة في الموسم الجديد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأكد ممثل الهلال أن اللاعب الذي يصل لـ21 عامًا ولا يثبت موهبته وإمكاناته من الصعوبة استمراره مع الفريق، فيما أرجع عدد من الأندية صعوبة البطولة إلى الملاعب والالتزامات المالية، ويُعد النصر والوحدة أبرز الأندية المؤيدة لتنظيم الدوري الرديف.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي شارك فيها المدير الفني لاتحاد الكرة، إيوان لوبيسكو، رئيس لجنة المسابقات، نعيم البكر، ورئيس اللجنة الفنية، تركي السلطان، بجانب ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستثناء ممثل نادي العين.

تفاصيل المسابقة الجديدة

وأضاف المصدر: “اتحاد الكرة طرح فكرة تنظيم الدوري الرديف، الذي تصل قيمة جوائزه إلى 20 مليون ريال، لعدم وجود مسابقة للفئة العمرية (19-21)، وتسرب عدد كبير من المواهب وابتعادهم عن كرة القدم، إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب مع عدم احتراف اللاعب السعودي خارجيًّا”.

وتابع: “كما قدم اتحاد الكرة امتيازات مالية للأندية بتقديم مبلغ مليون ريال لكل فريق، إضافة إلى مبلغ 40 ألف ريال عن كل فوز، فيما قُدّم مقترح آخر بتوزيع الجوائز على جميع الأندية بالتساوي، ومبلغ 4 ملايين ريال للفرق الثلاثة الأولى”.

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