باركود لقياس رضا زوار الحرم المكي في رمضان

المواطن - الرياض

نفذت إدارة تجربة ضيف الرحمن في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الوكالة النسائية جولات ميدانية في الحرم المكي لتحديد المواقع المناسبة لتركيب لوحة إكريليك (QR) باركود الخاص باستطلاع رأي المستفيدين عن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية لموسم رمضان المبارك، وانطلاقًا من توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي شددت على الاستماع إلى آراء ومقترحات قاصدي المسجد الحرام وتطوير الخدمات لهم وتقديم كل التسهيلات التي تيسر أداء مناسكهم بطمأنينة وسهولة.

من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.

وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.

موثوقية محطات التغذية الرئيسة والفرعية

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.