باركود لقياس رضا زوار الحرم المكي في رمضان

تهيئة الحرم المكي لموسم رمضان
التغذية الكهربائية في الحرم المكي
من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.
وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.
موثوقية محطات التغذية الرئيسة والفرعية
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.
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