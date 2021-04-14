باريس سان جيرمان يحبط ريمونتادا البايرن

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ الألماني التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد، إلا أن الفريق الفرنسي خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان قد فاز على بايرن ميونيخ ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليثأر من هزيمته في نهائي النسخة الماضية، ليخطف التأهل وينتظر المتأهل من مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ:

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بشكل سريع، وكاد الفريق الفرنسي أن يُسجل أكثر من هدف، إلا أن الحظ عانده بجانب تألق حارس المرمى مانويل نوير الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، وأنقذ فرص خطيرة من نيمار وكيليان مبابي.

وانتفض لاعبو البافاري أملًا في تحقيق ريمونتادا وخطف بطاقة التأهل، وأهدروا أكثر من فرصة عن طريق ساني وكيميتش، وحرم القائم نيمار من تسجيل الهدف الأول، قبل أن يتمكن تشوبو موتينج من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 40.

وجاء الهدف برأسية رائعة من موتينج بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس كيلور نافاس، ومنح الهدف أفضلية للاعبي البافاري، وأهدروا أكثر من فرص عن طريق آلابا وساني، لينتهي الشوط الأول بتأخر باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

محاولات مستمرة لهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ بايرن ميونيخ بشكل سريع، وأطلق آلابا تسديدة قوية مرت بجوار القائم، وتصدى كيلور نافاس لمحاولة من توماس مولر، وانفرد مبابي بالمرمى وهز الشباك عند الدقيقة 78، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وكاد ليروي ساني أن يعزز تقدم فريقه، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، واستمرت المحاولات دون جدوى، لتنتهي مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بفوز العملاق البافاري وتأهل الفريق الفرنسي.

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