باريس سان جيرمان يُسقط البايرن

المواطن - محمد سمعه

أسقط، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي بايرن ميونخ الألماني بثلاثية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي سريع، من قبل لاعبي الفريق الباريسي الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بالدقيقة الثانية، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وواصل الفريق الباريسي ضغطه، ليضيف اللاعب البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني للنادي الفرنسي بالدقيقة الثامنة والعشرين، بعد تمريرة متقنة من مواطنه نيمار.

مبابي يواصل الإبداع:

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، تمكن بايرن ميونخ من تقليص الفارق عبر الكاميروني تشوبو موتينج بالدقيقة السابعة والثلاثين، لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتفوق باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن بايرن ميونخ من إحراز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب توماس مولر بالدقيقة الستين.

ووسط محاولات من بايرن ميونخ لإضافة الهدف الثاني، تمكن اللاعب الفرنسي مبابي من مراوغة جيروم بواتينج مدافع البايرن ليُضيف الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية بالدقيقة الـ70.

ولم يحدث أي جديد، في المباراة ليفوز الفريق الباريسي بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام في فرنسا يوم 13 إبريل الجاري، حيث يحتاج باريس سان جيرمان للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، بينما يحتاج بايرن ميونخ للفوز بفارق هدفين أو بنتيجة هدف دون رد للصعود لدور نصف النهائي.

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