بالأسماء.. وزارة الحج والعمرة تدعو 234 مرشحًا على وظائفها للمقابلة الشخصية

المواطن - الرياض

دعت وزارة الحج والعمرة 234 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها خلال الفترة من 04/08/1442 هـ لنهاية 10/08/1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لمطابقة بياناتهم ولإجراء المقابلات الشخصية.

وطلبت وزارة الحج والعمرة من المعلن أسماؤهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

معايير الترشيح على وظائف وزارة الحج والعمرة

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة

كما دعت الوزارة المعلن أسماؤهم إلى مراجعة للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

أصل و (نسخة) من الهوية الوطنية.

أصل و (نسخة) من وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

السيرة الذاتية.

وظائف التصميم الداخلي يجب إحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة.

وشددت الوزارة على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفًا منه/منها عن رغبته في التوظيف.

ونوهت الوزارة إلى أن وظائف اللغات تشترط إتقان اللغات الموضحة في الإعلان مسبقًا (التركية – الملايوية – الأردية – الأوزبكية – الفارسية – الصينية) وذلك بإجراء اختبار تحريري وشفوي لقياس مستوى لغة المتقدم.

ويمكن الاطلاع على الأسماء وتفاصيل الوظائف من خلال موقع وزارة الحج والعمرة .

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