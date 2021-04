بالفيديو.. انطلاق سباق إكستريم إي الأول بصحراء العلا

المواطن - الرياض

انطلقت اليوم السبت بمحافظة العلا أولى سباقات سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقًا وسائقة.

First ever lap of an #ExtremeE course! @SebastienLoeb @TeamX44 making HISTORY ⚡️#DesertXPrix pic.twitter.com/kf8XiQVrpq

— Extreme E (@ExtremeELive) April 3, 2021