بانيغا متخصص صناعة فرص بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه اللافت مع الشباب خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

بانيغا يخطف الأنظار:

ويُعد الأرجنتيني إيفر بانيغا أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص بعد نهاية منافسات الجولة الـ25، حيث صنع 68 فرصة تهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وساهم الأرجنتيني بانيغا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز هذا الموسم، واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الهلال المتصدر.

أكثر اللاعبين صناعة للفرص:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص، وجاء يوسف الجبلي في المركز الثاني، بعدما صنع 59 فرصة مع الباطن.

ويحتل الأرجنتيني كريستيان جوانكا المركز الثالث في القائمة، حيث صنع 53 فرصة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فيما تمكن التونسي الدولي سعد بقير من صناعة 52 فرصة مع فريق أبها.

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