بايدن عن خطة إيران تخصيب اليورانيوم بمستوى 60%: لا تفيد

المواطن - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن قرار إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لا يسهم في نجاح محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

بايدن يعلق:

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، عقد مساء الجمعة أمام البيت الأبيض: إن خطة إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% “لا تفيد”.

كما شدد بايدن على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تنبؤات بشأن نتائج المحادثات في فيينا، لكنه أعرب عن سعادته بانخراط إيران في العملية التفاوضية بشأن العودة للاتفاق النووي.

السعودية تتابع:

وصرحت وزارة الخارجية قبل أيام، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجًا مخصصًا للاستخدامات السلمية.

ودعت المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليًّا، اتساقًا مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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