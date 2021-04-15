بايدن عن لقاء بوتين : سيكون حاسمًا لوقف التصعيد

المواطن - متابعة

قال البيت الأبيض الأمريكي إن الرئيس، جو بايدن، يعتبر أن لقاءه المرتقب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون حاسمًا لوقف التصعيد في العلاقات بين البلدين.

توتر العلاقات بين بايدن وبوتين

وشهدت العلاقات الأمريكية الروسية توترًا شديدًا منذ وصول بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة وفرضت واشنطن موجات متتالية من العقوبات على موسكو بحجة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

العقوبات الأمريكية على روسيا

وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانًا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

طرد 10 دبلوماسيين روس

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

وحملت الإدارة الأمريكية رسميًا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة “SolarWinds”.

تعليق الخارجية الروسية

وفي أول تعليق رسمي على العقوبات الأمريكية قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بادين، لا تعكس اهتمام واشنطن في تطبيع العلاقات.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، الإدارة الأمريكية مسؤولية ما يحدث بخصوص العلاقات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو “أكدت مرارًا أن مثل هذا النهج لا يستجيب لمصالح شعبي القوتين النوويتين الرئيسيتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن مصير العالم”.

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