بدء إيداع مكرمة الملك سلمان في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - الرياض

علمت “المواطن” عن بدء إيداع مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بقيمة ألف ريال لرب الأسرة و500 ريال لكل فرد.

مكرمة الملك سلمان:

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي في وقت سابق، أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد حرص قيادتنا -رعاهم الله- على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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