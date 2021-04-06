بدر العساكر ناعياً شقيقه: رحل أخي حسن صاحب النور

المواطن - الرياض

توفي إلى رحمة الله تعالى حسن العساكر، شقيق بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد.

ونعى العساكر شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بقوله: ورحل أخي حسن، ذو الوجه الحسن، وصاحب النور، بنور روح كلها سرور، كان خيراً في العطاء، راضياً ومسلماً بالقضاء، رباه فارفع درجته في عليين رباه فاجعل ما أصابه من بلاء، عوضاً لمنزل بالجنان، أستودعك ربي الغفور الرحيم، أستودعك الرحمن السميع العليم”.

“المواطن” تعزي بدر العساكر وأسرته ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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