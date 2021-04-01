بديل أجويرو في السيتي

المواطن - محمد سمعه

استقر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على بديل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي سيغادر السيتزنس بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته شبكة Football Insider الإنجليزية فإن السيتي مهتم بالتعاقد مع الإنجليزي داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، ليكون خليفة المهاجم الأرجنتيني في السيتزنس.

وأضافت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي سيبذل قصارى جهده لإقناع ساوثهامبتون بالتخلي عن إنجز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل احتياج المدرب الإسباني بيب جوارديولا لخدماته.

أجويرو يغادر السيتي بعد 10 سنوات:

وكان مانشستر سيتي أعلن، في الأيام القليلة الماضية عن أن أجويرو سيغادر السيتزنس نهاية موسم 2020/ 2021، مع وجود اهتمام من فريقي برشلونة الإسباني وأحد الفرق الأرجنتينية للتعاقد معه.

وترغب الإدارة الجديدة لـ برشلونة، في ضم مهاجم السيتي، من أجل إقناع ميسي بالبقاء في صفوف النادي، وبناء فريق قوي ومستقبلي للبارشا بوجود الثنائي الأرجنتيني.

شرط برشلونة لضم مهاجم مانشستر سيتي:

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن البارشا اشترط على أجويرو الموافقة على الحصول على نصف راتبه مع النادي الكتالوني بسبب الأزمة الاقتصادية، الصعبة التي يمر بها النادي جراء جائحة كورونا.

وكان نجم مانشستر سيتي شارك مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2018 بـ روسيا، حيث خرج المنتخب المتوج بكأس العالم مرتين من دور ثمن النهائي في البطولة على يد المنتخب الفرنسي.

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