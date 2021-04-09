بديل سالم الدوسري في الهلال

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لنادي الهلال صدمة؛ وذلك بسبب غياب اللاعب سالم الدوسري عن مباريات أزرق العاصمة المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة لمدة قد تزيد عن شهر.

ميكالي يستقر على بديل سالم الدوسري

وبدأ ميكالي حاليًا تجهيز اللاعب البديل للدوسري في صفوف الأزرق خلال المباريات المقبلة، حيث سيتجه ميكالي للاعتماد على اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو خلفًا للدوسري في المباريات الآسيوية والمحلية، كما أن إصابة الدوسري كانت سببًا رئيسيًا في وضع فيتو بالقائمة الآسيوية للنادي وإخراج الكولومبي جوستافو كويلار منها.

الثلاثي الهجومي الذي يقود الهلال

ويخطط ميكالي للاعتماد على الثلاثي الفرنسي بافتييمبي جوميز وفيتو بالإضافة لـ أندري كاريلو خلال المباريات المقبلة.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، ذكر أن سالم الدوسري سيغيب لمدة قد تزيد عن شهر بسبب الإصابة كما أن موعد عودته سوف يتحدد بعد ذلك وفقًا لمدى استجابته للعلاج.

جدير بالذكر أن الدوسري يُعاني من إصابة في مفصل القدم والرباط الجانبي الداخلي للركبة، كما أن اللاعب سيغيب عن مباريات الهلال بدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، وسيغيب أيضًا عن مواجهة الشباب في 7 مايو بـ دوري المحترفين وفقًا لـ “الرياضية”.

وفي سياق آخر، ارتبط اسم اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو بالرحيل عن الهلال، وذلك بعد خروجه من قائمة الأزق الآسيوية بالفترة الأخيرة.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ25 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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