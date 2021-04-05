براعم الاتحاد أبطال الدوري

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الاتحاد فئة “البراعم” لقب الدوري السعودي تحت 13 عامًا، وذلك بعد فوزه قبل قليل على نادي الهلال بهدف دون رد.

وكان براعم العميد تمكنوا من الفوز على الهلال في الجولة الـ17 بهدف دون رد تم إحرازه من ركلة جزاء.

براعم الاتحاد يهزمون الوصيف

وتُوج براعم العميد باللقب، بعد وصولهم للنقطة رقم 42 في صدارة الدوري تحت 13 عامًا، وبفارق سبع نقاط عن نادي الهلال الوصيف.

موعد الجولة الأخيرة

وسيواجه براعم العميد بالجولة الأخيرة يوم الجمعة المقبل، فريق القادسية، بينما يلعب الهلال مع براعم نادي الفتح أيضًا يوم الجمعة المقبل.

جدير بالذكر ، أن نادي الاتحاد سيواجه الهلال على مستوى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الجمعة 9 إبريل في الجولة الـ25 من دوري المحترفين.

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