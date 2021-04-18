برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

تُوج نادي برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق أتلتيك بيلباو برباعية دون رد.

أحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل البارشا ضغطه الهجومي، ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان بالدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وبعد ذلك استمر ضغط البارشا، ليُضيف اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني للفريق الكتالوني بالدقيقة الـ63.

وفي ظل تراجع فريق أتلتيك بيلباو، ضغط فريق برشلونة لإضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة الـ68.

ميسي يُبدع في المباراة بهدفين:

وبعد ذلك، أضاف ميسي الهدف الرابع للبارشا والثاني له شخصيًّا بالدقيقة الـ72 بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد، بالمباراة، ليفوز البارشا باللقب رقم 31 في تاريخه في بطولة كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن البارشا عاد لطريق البطولات، بعد أن ظل غائبًا لمدة سنتين عن التتويج بالبطولات منذ مايو 2019.

وبدأت المباراة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب لا كارتوخا في تمام العاشرة والنصف من مساء الأمس.

جدير بالذكر أن البارشا كان خسر من نادي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي بنتيجة هدفين لهدف، قبل مواجهة نادي أتلتيك بيلباو.

وكان نادي برشلونة، ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي من دور ثمن النهائي، على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث فاز الفريق الفرنسي في إسبانيا برباعية لهدف، وتعادل الفريقان في فرنسا بهدف لكل فريق بجولة الإياب.

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