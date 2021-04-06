برشلونة يعلن نجاح جراحة كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فيليب كوتينيو.

كوتينيو يخضع لجراحة

وذكر النادي الإسباني: “عانى كوتينيو من كيس غضروف مفصلي في ركبته اليسرى، وخضع لجراحة ناجحة من قبل الدكتور رودريجو لاسمار، وتحت إشراف فريق الخدمات الطبية بالنادي”.

وتابع النادي الكتالوني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: “كوتينيو سيغيب عن المباريات، وموعد عودته يتحدد وفقًا لتطورات عملية التعافي”.

وأكدت تقارير صحافية، أن البرازيلي فيليب كوتينيو سيغيب عن الملاعب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة 4 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

برشلونة يقترب من الصدارة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره بلد الوليد بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز، وسجل نجمه عثمان ديمبلي الهدف الوحيد عند الدقيقة 90.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 65 نقطة، ليقترب من الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة ليتواجد في المركز الـ16.

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