برنامج تطوير العلا يوفر 38 ألف وظيفة

المواطن - الرياض

إلى جانب قيمته الثقافية والحضارية والتاريخية الكبرى، سيسهم برنامج تطوير العلا، بتوفير 38 ألف وظيفة لأهالي وسكان العُلا طيلة الـ15 عامًا المقبلة، بهدف إشراكهم في جهود حفظ وصون التراث الوطني الإنساني، وتحسين جودة الحياة في المحافظة.

تطوير المنطقة الثقافية:

كما تُقدم العُلا نموذجًا لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي العالمي، من خلال مشروع تطوير المنطقة الثقافية، حيث ستصبح نموذجًا عالميًّا للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي، عبر أكثر من 100 مشروع ستُقام على طول 20 كيلو مترًا، وتضم 5 مراكز وأحياء رئيسية و15 مرفقًا ثقافيًّا وطبيعيًّا.

مخطط رحلة عبر الزمن:

وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الوجه الحضاري للمملكة:

وتعكس رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على إطلاق الرؤية التصميمية لمخطط رحلة عبر الزمن ضمن برنامج تطوير العلا، اهتمام سموه الكبير والمتواصل بإبراز الوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية للعالم أجمع، نظير ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من إمكانات تؤهلها لمواصلة دورها الفاعل والحيوي في جهود الحفاظ على التراث العالمي.

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