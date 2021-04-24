بريطانيا أولى الوجهات الخارجية للرئيس الأمريكي

المواطن - متابعة

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف يونيو بأول رحلة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض، المملكة المتحدة ثم بلجيكا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي ولقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

التعاون مع الحلفاء:

وقال البيت الأبيض أمس الجمعة، أن هذه الرحلة ستظهر رغبة بايدن في العمل بتعاون وثيق مع الحلفاء.

قمة مجموعة السبع:

ويشارك بايدن في قمة مجموعة السبع في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في كورنوال جنوب غرب بريطانيا، وبهذه المناسبة، سيلتقي بالعديد من القادة وجها لوجه، ومنهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

قمة حلف شمال الأطلسي:

كما سيشارك الرئيس الأمريكي بعد ذلك في قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 14 يونيو. ويأتي الاجتماع بعد وقت قصير من قرار الحلفاء بدء سحب قواتهم من أفغانستان في الأول من مايو بهدف تحقيق الانسحاب الكامل بحلول 11 سبتمبر.

لقاء قادة الاتحاد الأوروبي:

وفي بروكسل، يشارك جو بايدن أيضا في قمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

السعودية أولى وجهات ترامب الخارجية:

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختار المملكة العربية السعودية وجهةً لرحلته الخارجية الأولى، في زيارة وصفت بالتاريخية.

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