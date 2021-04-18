بريطانيا تدخل على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

المواطن- متابعة

قالت صحيفة ذا تايمز إن بريطانيا ستدخل على خط الأزمة بين كلٍّ من روسيا وأوكرانيا وذلك من خلال إرسالها سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود في مايو المقبل.

هدف بريطانيا دعم أوكرانيا

ونقلت التايمز عن أحد مصادرها في الأسطول البحري البريطاني أن إرسال بريطانيا لسفن حربية هو مبادرة تهدف إلى التعبير عن الدعم لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا سترسل مدمرة وفرقاطة، تابعتين لمجموعة حاملة الطائرات في البحر الأبيض المتوسط، ​​وستعبران مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

وقالت الصحيفة إن القرار اتخذ دعما لأوكرانيا بعد أن تخلت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن التخطيط لإرسال مدمرتين إلى البحر الأسود، مشيرة إلى أن لندن مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال وجود تهديد لأوكرانيا من جانب روسيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وكانت روسيا قد حشدت قواتها على حدود أوكرانيا بشكل واسع وغير مسبوق، بسبب عدة عوامل ومستجدات، من أهمها تغير الإدارة الأميركية وتشدد إدارة بايدن مع موسكو فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 7 سنين.

وتُعد أوكرانيا مهمة للغاية بالنسبة لروسيا من حيث الناحية التاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهي تتمتع بثروات وإمكانيات عسكرية وصناعية وزراعية واسعة وضخمة، وموقع جغرافي يفصل بينها وبين عسكر القوى الغربية.

وترفض روسيا التخلي عن أهمية أوكرانيا أو أن تتبع الغرب وذلك بعد عقود التبعية لها.

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