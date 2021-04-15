بريطانيا تستدعي السفير الروسي على خلفية هجمات سيبرانية

المواطن - متابعة

استدعت بريطانيا السفير الروسي، لدى لندن، أندريه كاريلين، اليوم الخميس، على خلفية تقارير عن هجمات سيبرانية وحشد للقوات على حدود أوكرانيا من قبل روسيا.

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة

وبذلك تنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة في اتهاماتها لروسيا بالضلوع في هجمات سيبرانية والتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020.

وأعلنت واشنطن عن فرض عقوبات ضد 32 كيانًا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و 3 شركات في شبه جزيرة القرم.

طرد 10 دبلوماسيين روس

كذلك أعلن البيت الأبيض عن طرد 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة على شركاتها الشراء المباشر لسندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.

وحملت الإدارة الأمريكية رسميًا جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مسؤولية الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف شركة “SolarWinds”.

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