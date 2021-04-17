بريطانيا توافق على تسليم المتهم بأكبر عملية احتيال مصرفي في الهند

المواطن - متابعة

وافقت الحكومة البريطانية على تسليم نيراف مودي المتهم بتدبير أكبر عملية احتيال مصرفي في تاريخ الهند.

محاكمة عادلة:

ووفقا لوكالة بلومبرج فإن الموافقة من جانب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية جاءت بعد خسارة “مودي” قضية في فبراير/شباط الماضي، إثر رفض قاض في لندن حجته بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الهند.

تهديد شاهد بالقتل:

ويواجه مودي تهماً بالاحتيال على بنك البنجاب الوطني بحوالي ملياري دولار خلال 7 سنوات، كما أنه متهم بتهديد شاهد بالقتل إذا ما شهد ضده.

أمامه 14 يوما للاستئناف:

وتم التوقيع على عملية التسليم، الخميس 15 إبريل، حسبما أعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية في رسالة إلكترونية، وأمام “مودي”، 14 يوما للاستئناف ضد القرار.

صانع مجوهرات:

يشار إلى أن الهندي نيراف مودي كان في وقت سابق صانع مجوهرات لعدد من نجوم الفن، حيث ارتدت الممثلة كيت وينسلت، ارتدت سوارا وأقراطا من إنتاجه في حفل للأوسكار، وتولى إدارة محال مجوهرات حول العالم.

ومنذ القبض عليه في مارس/آذار عام 2019، تم رفض الإفراج عنه مقابل كفالة، بعدما خشي القضاة من فراره.

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