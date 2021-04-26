بر الشرقية تفطر 115 ألف صائم يوميًّا والمتطوعون يشاركون في التوزيع

المواطن - الدمام

كشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة، سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن هناك 115 ألف مستفيد يستفيدون من برنامج إفطار صائم الذي تنفذه الجمعية في رمضان بمختلف فروعها المنتشرة بالمنطقة الشرقية والتي تشمل الدمام والخبر وبقيق والنعيرية وأم الساهك ورأس تنورة.

وقال العفيصان: إن الوجبات تصل يوميًّا ساخنة بالتعاون مع المطاعم المنتشرة بالمنطقة الشرقية والمتعاونة مع الجمعية في توفير الوجبات.

آلية التوزيع:

وعن آلية التوزيع واتخاذ الإجراءات الاحترازية أوضح العفيصان أن الجمعية تلتزم بالتباعد الاجتماعي في التوزيع وبالتأكد من سلامة تعقيم الوجبات منذ خروجها من المطعم وصولًا إلى منزل المستفيد، حيث إن الجمعية حرصت على أن تصل الوجبات إلى منزل المستفيد حفاظًا على كرامته واعتمدت الجمعية في ذلك على آلية عمل منظمة تشمل إعداد قوائم بأسماء الأسر المستفيدة من الجمعية تحتوي على بيانات الأسر وعنوان السكن ورقم الجوال ويقوم المطعم المتعاون مع الجمعية بالتواصل مع المستفيد لإيصال الوجبة إلى مقر سكنه يوميًّا، مؤكدًا أن الجمعية تشرف من خلال المتطوعين على عمليات التوزيع والتأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية في الوجبات الموزعة على الأسر فضلًا على مشاركة هؤلاء المتطوعين في دعم عملية التوزيع.

سعر الوجبة:

وأضاف العفيصان أن سعر الوجبة للفرد هي 10 ريالات سعودية، في حين أن سعر وجبة الإفطار لأسرة متوسط عددها 4 أفراد هو 40 ريالًا سعوديًّا، موضحًا أن الجمعية اتفقت مع عدة مطاعم للتعاون معها في تنفيذ برنامج إفطار صائم مما مكن الجمعية من الحصول على أسعار مخفضة للوجبات، مشيرًا إلى ذلك بالدور المميز للشراكات المجتمعية وأهميتها في نجاح برامج القطاع الخيري بالمملكة.

آلية التبرع:

وعن آلية التبرع لإفطار الصائمين قال العفيصان أن الجمعية سهلت على المتبرعين التبرع لكافة برامج ومشاريع الجمعية ومنها إفطار صائم فيمكن التبرع إلكترونيًّا من خلال متجر أبواب البر الإلكتروني للجمعية عبر الرابط هنا واختيار برنامج إفطار صائم أو الإيداع المباشر في حساب مصرف الراجحي رقم SA0580000153608010000656 أو بالتواصل مع رقم 0545340416 أو بالحضور مباشرة إلى مقر أو أحد فروع الجمعية بالمنطقة الشرقية.

تكاتف اجتماعي:

ونوه العفيصان إلى استقبال الجمعية للعديد من السلال الرمضانية وقيمة العديد من وجبات الإفطار من المتبرعين وأقسام المسؤولية المجتمعية بشركات القطاع الخاص والبنوك التي حرصت على القيام بدورها المجتمعي وإيصال تبرعاتهم للمستحقين.

وشكر العفيصان كافة الجهات والشركات على هذه الثقة وعلى تبرعهم ومساهمتهم في نجاح برنامج إفطار صائم قائلًا: إن ذلك يدل على ولائهم للوطن وأبنائه وحرصهم على المساهمة في تنميته من خلال دعم أفراده ودعم القطاع الخيري.

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