بعد 76 يومًا ليلة أهلاوية

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في استعادة طريق الانتصارات، وتذوق طعم الفوز بعد غياب استمر 76 يومًا، وذلك بعد أن فاز أمس الأربعاء على نادي الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.

آخر فوز حققه الأهلي يوم 5 فبراير !

وكان الراقي حقق آخر انتصار له قبل مباراة الشرطة، على حساب نادي الوحدة يوم 5 فبراير الماضي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود بعدها الراقي ويخسر 6 مباريات متتالية في الدوري ومباراة في دوري أبطال آسيا ويتعادل مرتين على التوالي دوريًّا، ويتعادل بالجولة الثانية من البطولة الآسيوية ضد الدحيل القطري.

ويستعد الراقي لمواجهة فريق الشرطة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا، مساء بعد غد السبت.

جدير بالذكر أن اللاعبين عبدالله حسون والمغربي إدريس فتوحي وعبدالرحمن غريب، هم من أحرزوا ثلاثية الأهلي في شباك نادي الشرطة.

الراقي يُنعش آماله للتأهل:

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد نادي الشرطة عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

يذكر أن فوز الراقي على الشرطة، هو أول فوز يحققه المدرب الروماني ريجيكامب مع الراقي منذ توليه مسؤولية تدريب النادي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

ويمر النادي الأهلي بالعديد من الأزمات الإدارية التي أثرت على أداء الفريق الكروي الأول بالفترة الأخيرة.

ومن المتوقع، استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة الراقي بالفترة المقبلة مع وجود احتمالات باختيار زياد اليوسف خليفته في الرئاسة.

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