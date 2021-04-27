بغلف: هذا ليس النصر للأسف

المواطن - محمد سمعه

أعرب عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن حزنه وذلك بعد خسارة العالمي قبل قليل أمام نادي الوحدات الأردني بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بالجولة الـ5 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

حزن على خسارة النصر المفاجئة:

وغرد بغلف قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “للأسف هذا ليس النصر، لا لاعبين ولا مدرب، الله يعوضنا بالقادم”.

وكان الوحدات، انتصر على النصر بثنائية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وسجل الوحدات هدفه بالشوط الأول عبر اللاعب أحمد زريق بالدقيقة الـ44 من الشوط الأول.

وتمكن فريق الوحدات من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز نداي بالدقيقة الثالثة والسبعين، ثم قلص المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الفارق مسجلًا الهدف الأول لنادي النصر بالدقيقة الـ93 من ركلة جزاء.

الوحدات يفوز للمرة الأولى:

وأصبح رصيد الوحدات بعد الفوز 4 نقاط متذيلًا المجموعة الرابعة، أما رصيد أصفر العاصمة فتجمد عند 8 نقاط.

وسيواجه النصر، مساء الخميس المقبل فريق السد القطري، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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