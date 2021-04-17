بلدية القريات تتفاعل مع شكوى حول ذبح حاشي مصاب

المواطن - أحمد العطوي - القريات

باشرت الفرق الرقابية في بلدية محافظة القريات، الكشف على ذبح حاشي في مسلخ البلدية تظهر عليه اصابة جلدية، وذلك بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، وتم التحفظ على اللحوم للتأكد من سلامتها مع إغلاق الملحمة احترازياً.



فيديو متداول:

ويأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه الحاشي وعليه إصابات جلدية ، حيث تساءل متداولو المقطع عن كيفية ادخاله للمسلخ وذبحه وتسليمه للملحمة التي قامت بإحضاره للمسلخ.

دور الجهات المختصة:

وتساءل متداولو الفيديو عن دور مراقبي بلدية القريات وقسم صحة البيئة والطبيب البيطري وقت احضار الحاشي، وكيف لم يتم فحصه والتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض قبل ذبحه.

تشديد الرقابة:

وطالبوا بضرورة تشديد رقابة الجهات المختصة وتجنب الإهمال، خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين.



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