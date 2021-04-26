بلدي الرياض يقترح مواقع لديوانيات الرعيل الأول في الأحياء

المواطن - الرياض

اهتم المجلس البلدي لمدينة الرياض بفئة كبار السن لما لهم من أهمية في المجتمع تفرضها تجربتهم الثرية ووقارهم وحضورهم المجتمعي.

ديوانيات خاصة لكبار السن

وتعزيزًا للنشاط الاجتماعي والتفاعل بين أفراد المجتمع، فقد طرح المجلس البلدي مبادرة لإنشاء ديوانية خاصة بهم في نطاق كل بلدية فرعية، وتكون تلك الديوانية في إحدى الحدائق التابعة للبلدية الفرعية، على أن يتم الاستعانة بجمعية وقار لتفعيل تلك الديوانيات.

ديوانيات الرعيل الأول في الرياض

وتابع المجلس التنسيق مع أمانة المنطقة لتفعيل المبادرة التي تتوافق مع المجهودات السابقة للأمانة المتمثلة بإنشاء ديوانيات (الرعيل الأول) بحي عليشة، وحي لبن، وحي الروضة. وأثمر هذا التنسيق بإدراج المواقع المقترحة من المجلس ضمن خطة الأمانة المستقبلية في إنشاء ديوانيات جديدة للرعيل الأول، وإشراك الجمعيات ولجان التنمية ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في هذه الديوانيات حسب الآلية المتبعة.

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