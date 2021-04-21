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بوتين: على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء
يأتي ذلك تزامنًا مع توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن

بوتين: على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء

2021/04/21
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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بوتين: على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء
المواطن- متابعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بها، ومع ذلك فهي لن تتردد في الرد على أي خطوات عدائية، فيما يعد تهديدًا مبطنًا للغرب.

وجاء ذلك في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية وتتزامن تلك الرسالة مع التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة.

بوتين على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء

موسكو سترد بطريقة قاسية

وتابع بوتين في خطابه: موسكو سترد بطريقة قاسية وسريعة على أي استفزازات خارجية بعد الشكوى من استمرار حصول أعمال غير ودية ضدها دون جدوى، مضيفًا: سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي.

واستطرد: روسيا لا ترغب في حرق الجسور مع أحد، لكن إذا دعت الحاجة، فإن الرد سيكون متكافئًا وسريعًا وصارمًا، مؤكدًا على أن بلاده سعت جاهدة لإقامة علاقات طيبة مع كافة الدول، لكنه أعرب عن تمنيه بألا يتجاوز الغرب الخطوط الحمراء الروسية.

بوتين على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء

توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا

وتوترت العلاقات خلال الفترة الماضية بين الكرملين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب ملفات عدة على رأسها الحشد العسكري شرقي أوكرانيا، واستدعاء موسكو لسفرائها، ذلك بالإضافة إلى قضية المعارض ألكيسي نفالني الملقب بـ غريم بوتين، فضلًا عن اتهامات التجسس والتدخل في الانتخابات التي وجهتها واشنطن إلى روسيا.

بوتين على الغرب ألا يتجاوز خطوط موسكو الحمراء


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